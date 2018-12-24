Последняя рабочая неделя года в Воронеже будет снежно-дождливой

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-24T08:05:39+03:00

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Нулевая температура на последней рабочей неделе года вряд ли кого-то обрадует. Но бить тревогу, что праздник пройдет под дождем, не стоит. К концу недели заметно похолодает. Давайте обо всем по порядку.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, сегодня, в понедельник, будет -1. Ожидается не просто снег, а дождь со снегом. Вероятность осадков - 55%. Но уже с вероятностью 91% с неба будет капать во вторник. Днем тоже будет -1. И это после холодной ночи, когда будет -6! Среда тоже не порадует крепким морозом. До -3 градусов, небольшой снег.

А вот в четверг ударит чуть серьезнее. -5 днем, небольшой снег. Этот день будет готовить почву для дальнейшего похолодания: -7 в пятницу, - 6 в субботу и, наконец, -9 в воскресенье, 30 декабря. Есть шанс, что Новый год-2019 будем встречать не под дождем.