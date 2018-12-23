В Воронеже Сузуки сбил 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:23 2018-12-23T20:23:27+03:00

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В Воронеже 23 декабря в 14.09 на Ленинском проспекте автомобиль Сузуки Гранд Витара под управлением 52-летнего мужчины сбил 11-летнюю девочку. Авария произошла в районе дома №43а.

Сообщается, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Школьница получила ранения, с места аварии ее забрала скорая помощь.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ранее полицейские предупреждали горожан об ухудшении погодных условий и осложнении обстановки на дорогах.