В Воронеже Сузуки сбил 11-летнюю девочку
Ребенок переходил дорогу по «зебре»
Ребенка забрала скорая помощьФото: из архива «КП»
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В Воронеже 23 декабря в 14.09 на Ленинском проспекте автомобиль Сузуки Гранд Витара под управлением 52-летнего мужчины сбил 11-летнюю девочку. Авария произошла в районе дома №43а.
Сообщается, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Школьница получила ранения, с места аварии ее забрала скорая помощь.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.
Напомним, ранее полицейские предупреждали горожан об ухудшении погодных условий и осложнении обстановки на дорогах.