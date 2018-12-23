2018-12-23T19:33:34+03:00
Общество

В Воронежские дома возвращается тепло после коммунальной аварии

Батареи остыли в квартирах Ленинского района
Елена ФЕДЯШЕВА
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Во многих квартирах холодно до сих порВо многих квартирах холодно до сих порФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 23 декабря, жители Ленинского района, в частности, на улице 20-летия Октября, начали замерзать в своих квартирах. Батареи перестали греть. На вопросы горожан, что случилось и когда вернется тепло, коммунальные службы ответить затруднились.

Как выяснила «Комсомолка», причиной отключения отопления в микрорайоне явилась авария на теплосетях «Квадры». В 16 часов 23 декабря ее удалось ликвидировать и тепловики начали заполнять сети водой. По всем вопросам с наладкой общедомовых систем горожанам посоветовали взаимодействовать со своими управляющими компаниями.

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