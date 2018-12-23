Спасатели вытащили воронежца из-подо льда водохранилища

СЕГОДНЯ 18:28 2018-12-23T18:28:53+03:00

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Около часа ночи 23 декабря на пульт службы спасения поступило сообщение о падении в полынью мужчины на воронежском водохранилище. Инцидент произошел недалеко от Адмиралтейской площади. К моменту прибытия спасателей мужчина смог самостоятельно выбраться на лед. Но несчастный получил сильное переохлаждение в ледяной воде. Его доставили до спасательной станции, а затем передали врачам скорой помощи.

Спасатели напоминают воронежцам, что находиться на льду вблизи мостов, в районе русла реки, рядом с местами водосброса небезопасно. Лад здесь слишком тонкий м может сломаться под тяжестью человека.