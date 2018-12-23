За две ночи с воронежских улиц вывезли больше 4300 кубометров снега

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-23T17:20:01+03:00

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В ночь с пятницы на субботу город от снега очищали 153 единицы коммунальной техники. Из расходовали 1750 тонн пескосоляной смеси и вывезли с улиц 1237 кубометров снега.

Субботним днем на борьбу с последствиями снегопада вышли 182 машины, дополнительные силы районные комбинаты благоустройства бросили на очистку тротуаров, 238 сотрудников взялись за лопаты.

В ночь на воскресенье осадки продолжились. Под покровом темноты город приводила в порядок 171 единица коммунальной техники.

- Изначально планировалось производить только масштабный вывоз убранного снега (поскольку в течение дня субботы практически не было осадков и комбинатам к вечеру удалось расчистить магистрали до асфальта). Но ночью снова начался снегопад, поэтому кроме активного вывоза параллельно производилась и масштабная обработка проезжей части, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В результате за прошедшую ночь израсходовано 1123 тонн пескосоляной смеси, вывезено 3083 кубометров снега.