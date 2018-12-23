В Воронеже нашелся 80-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-23T16:34:55+03:00

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Волонтеры сообщили об обнаружении 80-летнего Ивана Гавриловича Белоусова. Напомним, 21 декабря около пяти часов вечера пенсионер сел в 27-ой автобус на остановке «Кирова» и направился на улицу Маршака. Но до места назначения так и не доехал. В субботу пенсионера объявили в розыск.

А 23 декабря мужчину опознали в одном из своих пациентов фельдшеры скорой помощи. Они госпитализировали пенсионера и сообщили правоохранительным органам.

Где мужчина провел два дня, не известно.