На воронежской трассе столкнулись три грузовика

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-23T15:54:26+03:00

Один водитель погиб, один попал в больницу

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Крупная авария произошла в 13.30 в воскресенье, 23 декабря, на трассе «Дон» в Бобровском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 37-летний водитель КамАЗа, житель Петропавловского района, совершал поворот, когда в него врезался следовавший за ним грузовик ДАФ с полуприцепом, под управлением 61-летнего жителя того же района. После столкновения КамАЗ выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым «Мерседесом» из Ростовской области.

В результате ДТП водитель автомобиля ДАФ от полученных ранений погиб на месте аварии. 57-летний водитель «Мерседеса» попал в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства ДТП. Возможно трагедию спровоцировали сложные погодные условия на дороге.