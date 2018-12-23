2018-12-23T15:01:46+03:00
Общество

В центре Воронежа столбики преградили автохамам въезд на тротуар

Благоустройство затронуло перекресток улиц Кольцовской и Плехановской
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы сообщают о благоустройстве тротуара в районе дома №31 по улице Кольцовской, где по многочисленным просьбам горожан недавно установили оградительные столбики. В этом месте постоянно прямо на тротуаре парковались машины, мешая пешеходам, в том числе и создавая аварийную ситуацию вблизи расположенного здесь пешеходного перехода. Из-за отсутствия преграды по тротуару неоднократно катались автохамы, выкладывая затем видеозаписи своих «геройств» в интернет.

Есть шанс, что теперь возможности для нарушений станет меньше. Если, конечно, автомобилисты не снесут ограждение. Комментируя эту новость, горожане резонно заметили, что столбики выглядят слишком хрупкими, чтобы остановить водителей.

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