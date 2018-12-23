В Воронеже до четверга будет идти снегопад

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-23T14:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области хозяйничает циклон. Он принес нам снегопады и оттепель. В ближайшие дни осадки не прекратятся, а, наоборот, усилятся. Снег будет идти вплоть до четверга, 27 декабря. Вместе с сильным ветром это вызовет метели. Скорость ветра достигнет 12-13 метров в секунду. Временами возможен мокрый снег или дождь. На дорогах станет очень скользко. Кроме того оттепель станет причиной тумана.

В четверг осадки прекратятся, и температура опустится до минус 10. Морозная погода, с большой вероятностью, сохранится до нового года.

В связи с ухудшением погодных условий, сотрудники госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и осторожности за рулем.