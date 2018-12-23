2018-12-23T13:02:29+03:00
Общество

Сотрудники полиции предупредили воронежских водителей об ухудшении погодных условий

Дороги стали скользкими, а тормозной путь – длинным
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
На дорогах стало скользко.На дорогах стало скользко.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Из-за снегопадов в Воронежской области резко осложнилась дорожная обстановка и возрос риск возникновения ДТП. Об этом в воскресенье, 23 декабря, предупредили водителей сотрудники госавтоинспекции.

Снежный накат, который образуется в снегопад на дорогах, делает дороги скользкими. Чтобы не потерять контроль над машиной и не уйти в занос, специалисты напоминают о правилах безопасного движения:

- Старайтесь воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

- Соблюдайте дистанцию и боковой интервал между соседними машинами. Во избежание столкновения дистанция между автомобилями должна составлять не менее 5 метров в населенном пункте, 50 - вне населенных пунктов. Это позволит вам вовремя среагировать на опасную ситуацию.

- Не забывайте о ремнях безопасности.

- Госавтоинспекция настоятельно советует водителям следовать этим правилам, ведь ваша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения зависят от умелых и грамотных действий каждого водителя на дороге.

- Пешеходам рекомендуют носить яркую одежду со светоотражающими элементами.

- В этот период основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность, - напомнили в ГУ МВД по Воронежской области.- Интенсивность разгонов, торможений и поворотов должна быть минимальной, а действия и маневры заранее обдуманными. Не забывайте, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается почти втрое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На воронежской трассе столкнулись три грузовика
В центре Воронежа столбики преградили автохамам въезд на тротуар
В Воронеже до четверга будет идти снегопад
Воронежский театр кукол поставил шедевральную "Русалочку"
В Воронежской области пешеход погиб на «зебре»
В Воронежской области на пожаре погиб пенсионер
В Воронежской области опрокинулся в кювет ВАЗ
По материалам КСП в Воронеже возбудили больше десяти уголовных дел
Воронежский «Буран» подписал контракт с бывшим игроком «Динамо»
Воронежцы решили бороться с автохамами с помощью мусорных баков
В Воронежской области россошанцы выстроили к Новому году автоснежинку
Воронежский госуниверситет поднялся в рейтинге экологичных вузов мира
В Воронежской области в Дивногорских пещерах могут появиться музеи
В Воронежской области задымился рейсовый автобус
Под Воронежем сельчанин выращивал на заброшенном участке марихуану
Момент страшного ДТП с ВАЗом на воронежском мосту «в никуда» попал на видео
В Воронеже 80-летний мужчина вышел из автобуса и пропал
Преступление и наказание воронежского автохама попало на видео
Трое мужчин погибли в столкновении двух иномарок в Воронежской области
В Воронеже ищут 31-летнего мужчину со шрамом на губе
Воронежский драмтеатр показывает детворе эксклюзивную сказку про Деда Мороза, Снегурочку и Снежного человека
Воронежцев возмутила укладка асфальта в мороз и снегопад