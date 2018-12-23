Сотрудники полиции предупредили воронежских водителей об ухудшении погодных условий

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-23T13:02:29+03:00

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Из-за снегопадов в Воронежской области резко осложнилась дорожная обстановка и возрос риск возникновения ДТП. Об этом в воскресенье, 23 декабря, предупредили водителей сотрудники госавтоинспекции.

Снежный накат, который образуется в снегопад на дорогах, делает дороги скользкими. Чтобы не потерять контроль над машиной и не уйти в занос, специалисты напоминают о правилах безопасного движения:

- Старайтесь воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

- Соблюдайте дистанцию и боковой интервал между соседними машинами. Во избежание столкновения дистанция между автомобилями должна составлять не менее 5 метров в населенном пункте, 50 - вне населенных пунктов. Это позволит вам вовремя среагировать на опасную ситуацию.

- Не забывайте о ремнях безопасности.

- Госавтоинспекция настоятельно советует водителям следовать этим правилам, ведь ваша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения зависят от умелых и грамотных действий каждого водителя на дороге.

- Пешеходам рекомендуют носить яркую одежду со светоотражающими элементами.

- В этот период основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность, - напомнили в ГУ МВД по Воронежской области.- Интенсивность разгонов, торможений и поворотов должна быть минимальной, а действия и маневры заранее обдуманными. Не забывайте, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается почти втрое.