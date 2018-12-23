2018-12-23T11:16:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области пешеход погиб на «зебре»

Пенсионер шагнул под колеса машины из-за стоящего автобуса
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пешеход скончался до приезда скорой помощиПешеход скончался до приезда скорой помощиФото: из архива «КП»
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На улице Ленина в Эртиле Воронежской области в субботу, 22 декабря, погиб пешеход. 77-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В этот момент по улице двигался автомобиль «Киа Рио», которым управлял 51-летний местный житель. Водитель не заметил пешехода, выходящего из-за стоящего у обочины автобуса, и сбил его.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но его травмы оказались слишком серьезными. Врачи оказались бессильны спасти ему жизнь.

Напомним, в тот же день страшная авария унесла жизни трех мужчин, жителей Белгородской области, на трассе Нижнедевицком районе. Полицейские проводят проверку по обоим ДТП.

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