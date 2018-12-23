В Воронежской области на пожаре погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-23T10:36:30+03:00

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Поздним вечером в субботу, 22 декабря на улице Заречной поселка Перелешинский Панинского района загорелся частный дом на двух хозяев. Огонь в вспыхнул в пристройке площадью 18 кв.метров и распространился на крышу.

Спасатели боролись с пламенем почти час. В результате пожара уничтожены пристройка и крыша по всей площади постройки. В момент ЧП в доме находился пенсионер. Он получил отравление угарным газом и погиб.

Причины возгорания выясняют дознаватели.

Спасатели просят жителей региона помнить о правилах безопасного пользования обогревательными и другими электроприборами.