2018-12-23T10:36:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб пенсионер

Мужчина отравился угарным газом
Елена ФЕДЯШЕВА
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Огонь уничтожил пристройку и крышу домаОгонь уничтожил пристройку и крышу домаФото: из архива «КП»
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Поздним вечером в субботу, 22 декабря на улице Заречной поселка Перелешинский Панинского района загорелся частный дом на двух хозяев. Огонь в вспыхнул в пристройке площадью 18 кв.метров и распространился на крышу.

Спасатели боролись с пламенем почти час. В результате пожара уничтожены пристройка и крыша по всей площади постройки. В момент ЧП в доме находился пенсионер. Он получил отравление угарным газом и погиб.

Причины возгорания выясняют дознаватели.

Спасатели просят жителей региона помнить о правилах безопасного пользования обогревательными и другими электроприборами.

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