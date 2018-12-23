2018-12-23T09:39:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области опрокинулся в кювет ВАЗ

В ДТП есть пострадавшие
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото ГУ МЧС по Воронежской областифото ГУ МЧС по Воронежской области
Изменить размер текста:

В ночь с 22 на 23 декабря на дороге Давыдовка-Троицкое в Лискинском районе Воронежской области произошла авария. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 3.41. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали люди. На ликвидации последствий аварии работали 4 спасателя ПЧ-64 и одна машина спецтехники.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники полиции предупредили воронежских водителей об ухудшении погодных условий
Воронежский театр кукол поставил шедевральную "Русалочку"
В Воронежской области пешеход погиб на «зебре»
В Воронежской области на пожаре погиб пенсионер
По материалам КСП в Воронеже возбудили больше десяти уголовных дел
Воронежский «Буран» подписал контракт с бывшим игроком «Динамо»
Воронежцы решили бороться с автохамами с помощью мусорных баков
В Воронежской области россошанцы выстроили к Новому году автоснежинку
Воронежский госуниверситет поднялся в рейтинге экологичных вузов мира
В Воронежской области в Дивногорских пещерах могут появиться музеи
В Воронежской области задымился рейсовый автобус
Под Воронежем сельчанин выращивал на заброшенном участке марихуану
Момент страшного ДТП с ВАЗом на воронежском мосту «в никуда» попал на видео
В Воронеже 80-летний мужчина вышел из автобуса и пропал
Преступление и наказание воронежского автохама попало на видео
Трое мужчин погибли в столкновении двух иномарок в Воронежской области
В Воронеже ищут 31-летнего мужчину со шрамом на губе
Воронежский драмтеатр показывает детворе эксклюзивную сказку про Деда Мороза, Снегурочку и Снежного человека
Воронежцев возмутила укладка асфальта в мороз и снегопад