В Воронежской области опрокинулся в кювет ВАЗ

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-23T09:39:55+03:00

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В ночь с 22 на 23 декабря на дороге Давыдовка-Троицкое в Лискинском районе Воронежской области произошла авария. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 3.41. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали люди. На ликвидации последствий аварии работали 4 спасателя ПЧ-64 и одна машина спецтехники.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.