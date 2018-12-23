В Воронежской области опрокинулся в кювет ВАЗ
В ДТП есть пострадавшие
фото ГУ МЧС по Воронежской области
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В ночь с 22 на 23 декабря на дороге Давыдовка-Троицкое в Лискинском районе Воронежской области произошла авария. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 3.41. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали люди. На ликвидации последствий аварии работали 4 спасателя ПЧ-64 и одна машина спецтехники.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.