2018-12-23T11:45:33+03:00
Звезды

Воронежский театр кукол поставил шедевральную "Русалочку"

Спектакль создал ведущий актер театра Михаил Каданин
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 декабря театр кукол "Шут" сыграл еще одну премьеру. В репертуаре появился спектакль по пьесе Людмилы Разумовской «Сестра моя - Русалочка». Андерсеновская история в более психологическом формате. В спектакле играют люди и куклы, и так органично и душещипательно, что даже непоседливая детвора сидела не шелохнувшись, казалось в зале вообще никто не дышит, а взрослые в финале прослезились.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В постановке использовано множество выразительных средств и особых приемов - различные системы кукол, видеоанимация, специально написана музыка. Куклы, которых придумала Елена Белых, необыкновенные - русалочка, ее бабушка, морская ведьма, ее забавный помощник осьминог. Они действительно «плывут» в потоках воздуха словно в реальных глубинах океана.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Стилистика и образ морских обитателей зависит от того, что Русалочка увидела, в первый раз всплыв на поверхность воды. Это решило все - их внешний вид. В создании кукол использованы натуральные шелка, органзы, они очень чуткие к колебанию воздуха и создают эффект плывущего объекта. Немаловажна и филигранная работа актеров, которые заботятся об образе куклы, ее фактуре и доносят ее зрителям, - рассказала Елена Белых «Комсомолке». - Легко работалось с режиссером. Он сразу дал канву идеи.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль поставил ведущий актер театра Михаил Каданин - это его первая режиссерская работа на «шутовских» подмостках. Он признался, что очень волновался.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Пьеса подкупает. «Русалочка» - очень современна и своевременна. В том плане, что в наши дни почти не осталось примеров самоотверженной жертвенной любви, сострадания. Хотелось напомнить зрителям, что не стоит об этом забывать. Пожертвовать для близких, если не жизнью, хотя бы чем-то малым. Это нас обогащает, - отметил Михаил Каданин. - Нам понравилась пьеса и тем, что она написана хорошим языком - ритмической прозой. Поэтическое звучание прозаического текста сейчас тоже редко встретишь. Сейчас ведь все очень быстро: короткие фразы, сокращенные смс, очень быстрый темп. Поэтому нам хотелось поработать с этой мелодикой, тягучестью. Остановить прекрасное мгновение… Мы не работали, мы долго с этим спектаклем жили! Конечно, я очень волновался в роли режиссера. Мне со многими удалось поработать в качестве актера, застал и Валерия Вольховского (именно он меня пригласил на работу в Воронеж) - казалось, что ты что-то про эту сферу начинаешь понимать. А когда выходишь в зал, чтобы увлечь, заразить артистов темой - уже совершенно другие ощущения, начинаешь волноваться...

Михаил Каданин. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Михаил Каданин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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