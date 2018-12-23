2018-12-23T08:39:14+03:00
Общество

По материалам КСП в Воронеже возбудили больше десяти уголовных дел

В гордуме подвели итоги работы контрольно-счетных органов за последние пять лет
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронежской городской думе прошёл семинар-совещание по вопросам развития контрольно-счётных органов, на котором проанализировали итоги работы последних лет.

Так, по результатам работы аудиторов Контрольно-счетной палаты Воронежской области устранили нарушений на сумму более 4,3 миллиардов рублей. В городской бюджет вернули почти 612 миллионов рублей и предотвратили неэффективных расходов на сумму в 700 миллионов рублей. За пять лет по представлениям Контрольно-счетной палаты 415 должностных лица привлекли к административной ответственности, 193 материала направили в правоохранительные органы, более десяти из них стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Проверки КСП проводятся по годовому плану. Свои предложения в него могут вносить мэр и депутаты гордумы. Однако в последнее время наметилась тенденция не выявлять нарушения, а предотвращать их на начальном этапе проверок.

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