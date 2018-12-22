2018-12-22T20:02:19+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» подписал контракт с бывшим игроком «Динамо»

Договор заключили с нападающим Саввой Андреевым
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: с сайта ХК «Буран»
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Воронежский ХК «Буран» подписал контракт с бывшим игроком «Динамо». Теперь 21-летний нападающий Савва Андреев будет вести «ураганных» к победам. Об этом сообщили в группе команды в соцсети накануне.

Молодой игрок уже успел выступить в рядах шести команд: «Атланты» (Мытищи), «Спартак» (Москва), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Динамо» (Балашиха), ХК МВД (Балашиха), «Динамо» (Москва). Только в нынешнем чемпионате ВХЛ хоккеист поучаствовал в 24 матчах.

Напомним, ранее из команды ушел защитник Кирилл Кольцов. Игроку предложили контракт в КХЛ. А в ноябре клуб пополнился вратарем Александром Хомутовым.

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