2018-12-22T19:04:05+03:00
Общество

Воронежцы решили бороться с автохамами с помощью мусорных баков

Жильцы ПЖСК «Учитель» обложили брошенную на дороге иномарку переполненными контейнерами
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Татьяна Полихова.Фото: Татьяна Полихова.
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Воронежцы решили воспитывать автохамов с помощью мусорных баков. Жители ПЖСК «Учитель» обложили переполненными контейнерами иномарку, брошенную прямо на дороге. Водитель оставил свой автомобиль в проезде от Московского проспекта к кварталу возле шиномонтажа. Фото горожане выложили в сообщество микрорайона в соцсети.

- Красиво, - подписал снимок автор.

Но, судя по следующим комментариям, воспитательная мера должным образом не сработала автохам отодвинул один из мусорных баков и сбежал.

А как вы считаете, жильцы заслуженно наказали автомобилиста?

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