Воронежцы решили бороться с автохамами с помощью мусорных баков
Жильцы ПЖСК «Учитель» обложили брошенную на дороге иномарку переполненными контейнерами
Фото: Татьяна Полихова.
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Воронежцы решили воспитывать автохамов с помощью мусорных баков. Жители ПЖСК «Учитель» обложили переполненными контейнерами иномарку, брошенную прямо на дороге. Водитель оставил свой автомобиль в проезде от Московского проспекта к кварталу возле шиномонтажа. Фото горожане выложили в сообщество микрорайона в соцсети.
- Красиво, - подписал снимок автор.
Но, судя по следующим комментариям, воспитательная мера должным образом не сработала автохам отодвинул один из мусорных баков и сбежал.
А как вы считаете, жильцы заслуженно наказали автомобилиста?