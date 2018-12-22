В Воронежской области россошанцы выстроили к Новому году автоснежинку

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-22T18:51:28+03:00

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Огромную светящуюся снежинку из автомобилей составили россошанцы в канун Нового года. Горожане решили бросить вызов водителям из Воронежа, которые проводят подобные флешмобы к каждому празднику. Получившуюся фигуру снял на квадрокоптер участник акции Владимир Калижук. Он отправил ролик в популярную воронежскую группу в соцсети.

- Чем же ответит Воронеж? - подписал видео автор.

Россошанский флешмоб провели на площадке автодрома автошколы ДОСААФ в пятницу, 21 декабря. В создании фигуры поучаствовало более 40 автомобилистов. Желающих пригласили через соцсети.

Теперь осталось дождаться ответа воронежцев. Как вы думаете, какую фигуру в этот раз выстроят креативные автомобилисты? Свои варианты пишите в комментариях.