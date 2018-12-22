2018-12-22T17:52:23+03:00
Общество

Воронежский госуниверситет поднялся в рейтинге экологичных вузов мира

ВГУ занял 183 место
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ВГУ.Фото: предоставлено пресс-службой ВГУ.
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Воронежский госуниверситет снова вошел в экологический рейтинг мировых университетов. Ежегодно ВГУ занимает высокие позиции. В этот раз вуз значительно улучшил свои результаты – в числе мировых вузов он поднялся по сравнению с прошлым годом на 58 позиций и занял 183 строчку. Среди российских университетов ВГУ поднялся на три позиции и занял пятое место. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУ в пятницу, 21 декабря.

Ежегодный рейтинг составляют специастисты университета Индонезии (UI). В рейтинг вошли 719 университетов из 81 страны, в том числе 42 российских вуза. Оценивали их по шести критериям. Это потребление и экономия энергии, рациональное использование водных ресурсов, хранение и переработка отходов, использование экологически чистых транспортных средств, площадь зеленых насаждений на территории кампуса. Эксперты также учитывали показатели образовательной и научной деятельности по этому направлению.

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