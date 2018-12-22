В Воронежской области в Дивногорских пещерах могут появиться музеи

СЕГОДНЯ 16:32 2018-12-22T16:34:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пещеры заповедника Дивногорье в Лискинском районе в скором времени могут стать музеями. О таких перспективах на масштабной конференции спелеологов в Пермском крае рассказала замдиректора комплекса по научной работе Софья Кондратьева.

Она пояснила, что на сегодняшний день на территории области известно более 30 пещерных комплексов, но только четыре активно посещаются туристами. На территории «Природно-культурного комплекса «Дивногорье» два памятника – Шатрищегорский и Селявнинский пещерные комплексы. Именно они в будущем должны стать подземными музеями. По словам специалиста, это расширит экскурсионные маршруты музея-заповедника и позволит сохранить объекты культурного наследия.

- Участвуя в научных конференциях, можно на практике познакомиться с опытом коллег, узнать о последних открытиях и просто обменяться идеями. Из того, что выходит за рамки науки, запомнился постер из Кунгурской лаборатории-стационара: «Не сиди просто так! Думай что-нибудь!!! - добавила Софья Кондратьева.