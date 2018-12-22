В Воронежской области задымился рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-22T15:49:04+03:00

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В Воронежской области на трассе задымился рейсовый автобус «Неоплан», следовавший из Хасавьюрта в Москву. У транспортного средства оказалась неисправной тормозная система. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 22 декабря.

Инцидент произошел на накануне на 625 километре автодороги Москва – Астрахань на территории Борисоглебского района. Дым от заднего колеса заметили сотрудники госавтоинспекции. Они и остановили автобус. При осмотре выяснилось, что причиной задымления стал выход из строя воздушного компрессора.Такая поломка могла стать причиной серьезного ДТП. Но все обошлось.

Устранение причины поломки требовало много времени, поэтому инспекторы ДПС приняли решение отправить всех пассажиров, в числе которых было четверо несовершеннолетних, попутным транспортом к ближайшему месту отдыха водителей. Пассажиры смогли отогреться и поесть в кафе, а затем в течение часа сотрудники полиции помогли им продолжить путь на транзитных автобусах.

Для оказания помощи водителю инспекторы ГИБДД остановили проезжающий грузовой автомобиль КаМАЗ и с его помощью устранили техническую неисправность воздушной системы. Затем экипаж ДПС сопроводил автобус к месту организованной стоянки автотранспорта, расположенной на автодороге Москва-Астрахань, где водитель произвел ремонт транспортного средства и через несколько часов продолжил свой путь.

Водитель автобуса поблагодарил сотрудников полиции.