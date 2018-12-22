Под Воронежем сельчанин выращивал на заброшенном участке марихуану

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-22T14:39:08+03:00

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

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В Семилукском районе сельчанин выращивал на заброшенном участке марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 22 декабря.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что 38-летний житель села Голосновка хранит дома наркотики. У мужчины провели обыск, во время которого нашли высушенные части растений зеленого цвета, имеющие характерные внешние признаки конопли. После проведения экспертизы выяснилось, что это марихуана, весом 109 граммов.

В отделе полиции подозреваемый рассказал, что летом на заброшенном участке он самостоятельно вырастил растения конопли, затем сорвал их, высушил и собирался использовать для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.