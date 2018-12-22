2018-12-22T14:39:08+03:00
Происшествия

Под Воронежем сельчанин выращивал на заброшенном участке марихуану

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Семилукском районе сельчанин выращивал на заброшенном участке марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 22 декабря.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что 38-летний житель села Голосновка хранит дома наркотики. У мужчины провели обыск, во время которого нашли высушенные части растений зеленого цвета, имеющие характерные внешние признаки конопли. После проведения экспертизы выяснилось, что это марихуана, весом 109 граммов.

В отделе полиции подозреваемый рассказал, что летом на заброшенном участке он самостоятельно вырастил растения конопли, затем сорвал их, высушил и собирался использовать для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Момент страшного ДТП с ВАЗом на воронежском мосту «в никуда» попал на видео
В Воронеже 80-летний мужчина вышел из автобуса и пропал
Преступление и наказание воронежского автохама попало на видео
Трое мужчин погибли в столкновении двух иномарок в Воронежской области
В Воронеже ищут 31-летнего мужчину со шрамом на губе
Воронежский драмтеатр показывает детворе эксклюзивную сказку про Деда Мороза, Снегурочку и Снежного человека
Воронежцев возмутила укладка асфальта в мороз и снегопад
В Воронеже отменили творческий вечер Сергея Гармаша
Загадочная русская выхухоль: кто она такая и как ей живется в Хоперском заповеднике под Воронежем
Воронежцев приглашают на лекцию о воцарении династии Романовых
Житель Воронежской области пойдет под суд за изнасилование
В Воронеже налетчики избили прохожего, чтобы отобрать банковскую карту
В Воронеже маршрутный автобус врезался в рекламный щит
В Воронеже будут сжигать елки с вредителями
На выезде с автозаправки в Воронежской области произошло смертельное ДТП
Воронежские власти пообещали, что в Тенистом больше не будет вонять
В Воронеже прошел фестиваль «Рождественские звездочки»
Из-за невнимательности воронежцы накапливают долги по налогам
В Воронежской области определили минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году
Воронежский туристический проект выиграл президентский грант
В Воронеже поймали телефонного мошенника, придумывавшего ДТП
В Воронежской области утонули 97 человек
На воронежской трассе задержали «лесоруба», перевозившего сосны на крыше автомобиля
После гибели северного оленя в Воронеже создали петицию против зоопарков и цирков
Воронежская компания займется ремонтом самолета президентского отряда
В Воронеже маршрутка сбила женщину
Воронежский автобус № 68 изменит свой маршрут
Во время парада Дедов Морозов в Воронеже перекроют движение