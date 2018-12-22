2018-12-22T13:41:52+03:00
Происшествия

Момент страшного ДТП с ВАЗом на воронежском мосту «в никуда» попал на видео

Машину закрутило на гололеде
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Страшное ДТП произошло накануне на дороге «в никуда» от Бурденко до Северного моста. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением на гололеде. Машину закрутило, затем авто врезается в отбойник, а потом – в бетономешалку. Запись с видеорегистратора пользователи выложили в популярную группу в соцсети.

На записи видно, как машины движутся в направлении Левого берега. В какой-то момент ВАЗ начинает бросать из стороны в сторону. В комментариях воронежцы предположили, что причиной могло стать лопнувшее колесо или летняя резина. К счастью, все остались живы. Автомобилисты не даром прозвали опасное сооружение «мостом в никуда». На этом месте ДТП случаются достаточно часто, поэтому скорость движения у остальных водителей была небольшой. Возможно, это и смогло спасти жизни людей.

По предварительным данным, за рулем находилась девушка. Ее госпитализировали в больницу «Электроника» с переломами.

Момент ДТП Северный мост.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2018. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа Автор: Константин Свинцов.

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