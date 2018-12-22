2018-12-22T12:28:01+03:00
Происшествия

В Воронеже 80-летний мужчина вышел из автобуса и пропал

Пенсионер сел в автобус №27 на остановке «Кирова», но до места назначения не доехал
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье».Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье».
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В Воронеже ищут 80-летнего Ивана Гавриловича Белоусова. 21 декабря около пяти часов вечера пенсионер сел в 27-ой автобус на остановке «Кирова» и направился на улицу Маршака. Но до места назначения так и не доехал. Где он сейчас – неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в субботу, 22 декабря.

Рост пропавшего 175 см У него худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, на лице ярковыраженная щетина, шаркающая походка. Иван Гаврилович был одет в куртку темно-синего цвета с меховым воротником, темно-серые брюки, ботинки и галоши серого цвета.

Волонтеры также сообщают, что пенсионер дезориентирован в пространстве.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 906 670 23 44 или 112. Нужна помощь добровольцев.

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