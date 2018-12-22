Преступление и наказание воронежского автохама попало на видео

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-22T11:23:01+03:00

Водитель не захотел стоять в пробке и попался в лапы полиции

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Дорожный курьез произошел в Воронеже накануне. На въезде в город образовалась небольшая пробка. Ничего необычного. Да вот только один из водителей не захотел вместе со всеми подождать, пока затор рассосется и решил объехать его по встречке. Кара настигла автохама мгновенно - он попался в лапы сотрудников полиции. Инцидент зафикфировал видеорегистратор. Ролик местный житель Максим опубликовал в популярной группе в соцсети в субботу, 22 декабря.

На записи видно, как через несколько секунд после нарушения экипаж ДПС начинает настоящую погоню за автохамом. Сотрудники полиции даже включили спецсигналы. Видимо, водителя теперь ждет внушительный штраф.

А как вы считаете, кара справедлива?