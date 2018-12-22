2018-12-22T10:21:09+03:00
Происшествия

Трое мужчин погибли в столкновении двух иномарок в Воронежской области

Авария произошла в Нижнедевицком районе
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В страшном ДТП на трассе Р-298 «Курск-Борисоглебск» погибли трое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 22 декабря.

Авария произошла в 8.20 субботы на 168 километре. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Флюенс», 70-летний житель Белгородской области, ехал в сторону Воронежа. Мужчина не справился с управлением и на встречной полосе врезался в иномарку «Исудзу», за рулем которой был 46-летний воронежец.

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его двое пассажиров, мужчины 37 и 38 лет, жители Белгородской области, погибли.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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