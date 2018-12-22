В Воронеже ищут 31-летнего мужчину со шрамом на губе

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-22T09:19:25+03:00

О местонахождении Олега Беспалова ничего неизвестно с 16 ноября

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В Воронеже больше месяца назад пропал 31-летний мужчина. О местонахождении Олега Беспалова ничего неизвестно с 16 ноября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в пятницу, 21 декабря. Пропавший проживал в Ямном.

Рост мужчины 185 см. У него среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был в черных куртке, штанах и шапке. Особая примета - шрам на верхней губе.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении Олега Беспалова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 52 52 или 112.