Воронежцев возмутила укладка асфальта в мороз и снегопад
Воронежцев возмутила укладка асфальта в мороз и снегопад. В популярной группе в соцсети появилось фото, сделанное на Левом берегу на улице Переверткина. На сниках видно, как рабочие, несмотря на суровые погодные условия, меняют дорожное покрытие. Автор фото указал, что в тот момент температура воздуха была - 8.
В комментариях многие горожане присоединились к недовольствам фотографа и обрушились с гневом на власти и закон. Но были и те, кто смирился с российскими реалиями.
- Надо уже привыкнуть, что у нас зимой асфальт кладут, газон укладывают, а в дождь крышу ремонтируют. Это норма, - написала местная жительница.
А как вы считаете, продержится ли такой снежный асфальт долго?