2018-12-22T08:44:45+03:00
Общество

Воронежцев возмутила укладка асфальта в мороз и снегопад

Работы проводились на улице Переверткина
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Артем Цыков.Фото: Артем Цыков.
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Воронежцев возмутила укладка асфальта в мороз и снегопад. В популярной группе в соцсети появилось фото, сделанное на Левом берегу на улице Переверткина. На сниках видно, как рабочие, несмотря на суровые погодные условия, меняют дорожное покрытие. Автор фото указал, что в тот момент температура воздуха была - 8.

В комментариях многие горожане присоединились к недовольствам фотографа и обрушились с гневом на власти и закон. Но были и те, кто смирился с российскими реалиями.

- Надо уже привыкнуть, что у нас зимой асфальт кладут, газон укладывают, а в дождь крышу ремонтируют. Это норма, - написала местная жительница.

А как вы считаете, продержится ли такой снежный асфальт долго?

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