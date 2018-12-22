2018-12-22T09:18:36+03:00
Звезды

Воронежский драмтеатр показывает детворе эксклюзивную сказку про Деда Мороза, Снегурочку и Снежного человека

Спектакль будут показывать всего две недели на новогодних представлениях
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Каждый год Кольцовский театр ставит эксклюзивный новогодний спектакль. Он живет всего две с половиной недели - в предпраздничные дни и новогодние каникулы. Но труппа каждый раз работает с максимальной отдачей. В этот раз сказку «Кто тот самый Дед Мороз?» начали творить еще в сентябре. Историю придумал актер Андрей Щербаков, композитор Елизавета Ткачева - музыку, актер Александр Рубан - слова песен. А Никита Рак - соединил все это воедино при помощи актеров.

У сказки необычный сюжет. Одновременно на разных континентах - в России и Америке - дети понимают, что к ним на праздник пришел ненастоящий Дед Мороз или Санта Клаус. И отправляются на Северный полюс на поиски реального. Кроме того, к волшебнику устремляется и гениальный профессор Ивловский, «повелитель» сверхсовременного компьютера и удивительного «Чуда-юда», чтобы отобрать мешок с подарками - для установления справедливости: ему никогда не дарили подарков, так пусть их не будет ни у кого. Бесстрашным детям помогают «сНежный» человек и Снегурочка.

В спектакле замечательные декорации и много песен и танцев.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Проверяю наши задумки на своей шестилетней дочери, она бывает на наших репетициях, дома уже сама ставит спектакли. Детский взгляд очень важен, - рассказал "Комсомолке" режиссер Никита Рак. - Она вроде понимает, что в Деда Мороза переодеваются артисты, но в ней есть эта необъяснимая вера в чудо, которая не мешала бы и взрослым! Я тоже верю в «Деда Мороза», в символ высшего проявления чуда. Я узнавал в детстве в переодетом «Дедморозе» отца, но верил в тот момент, что это он и есть! Я и сейчас верю в чудо, в театре без этого вообще нельзя!

Сказку «Кто тот самый Дед Мороз?» будут показывать с 22 декабря по 8 января в театре драмы.

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