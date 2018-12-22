2018-12-22T00:57:23+03:00
Звезды

В Воронеже отменили творческий вечер Сергея Гармаша

Якобы по техническим причинам
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сергей Гармаш.Сергей Гармаш.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 декабря в ВКЗ должен был состояться творческий вечер известного артиста Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть свое приличие». Предполагалось, что актер будет перемежать рассказы Чехова с историей своей жизни, рассказывать о поступлении в театральное училище и в школу-студию МХАТ, об армейской службе и приходе в театр «Современник», о работе с корифеями труппы и молодыми коллегами, об участии в фильмах мэтров российского кино.

Но представление не состоится.

- От организатора спектакля Сергея Гармаша "Всякому безобразию есть свое приличие" поступила информация об отмене по техническим причинам, - гласит объявление в кассовом зале ВКЗ.

Кто успел купить билеты, можете их сдать по месту приобретения.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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