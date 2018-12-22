В Воронеже отменили творческий вечер Сергея Гармаша

СЕГОДНЯ 00:55 2018-12-22T00:57:23+03:00

Изменить размер текста: A A

22 декабря в ВКЗ должен был состояться творческий вечер известного артиста Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть свое приличие». Предполагалось, что актер будет перемежать рассказы Чехова с историей своей жизни, рассказывать о поступлении в театральное училище и в школу-студию МХАТ, об армейской службе и приходе в театр «Современник», о работе с корифеями труппы и молодыми коллегами, об участии в фильмах мэтров российского кино.

Но представление не состоится.

- От организатора спектакля Сергея Гармаша "Всякому безобразию есть свое приличие" поступила информация об отмене по техническим причинам, - гласит объявление в кассовом зале ВКЗ.

Кто успел купить билеты, можете их сдать по месту приобретения.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ