2018-12-21T19:49:04+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на лекцию о воцарении династии Романовых

Вход свободный
Олег ИВАНОВ
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Фото предоставлено организаторами лекцииФото предоставлено организаторами лекции
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Всех желающих приглашают на лекцию о воцарении династии Романовых. Она состоится 24 декабря в 18:30 на втором этаже книжного магазина «Амиталь», что находится по адресу: ул. Пушкинская, д. 2.

В выступлении будет рассказано при каких обстоятельствах Михаил Федорович стал первым царем династии Романовых, и что этому способствовало. Докладчик также расскажет об истории династии и об основных свершениях в период царствования Михаила Романова.

В качестве эксперта выступит Иголкин Иван Юрьевич, кандидат исторических наук, сотрудник научно-исследовательского отдела ВРКПОО «Наша история». Вход свободный.

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