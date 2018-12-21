2018-12-21T19:43:59+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области пойдет под суд за изнасилование

Его будут судить по двум статьям
Олег ИВАНОВ
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47-летнему жителю Новохоперского района придется ответить по двум статьям уголовного кодекса за «иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей» и «Изнасилование».

Ночью 16 сентября в квартире дома по улице Железнодорожная в поселке Новохоперский этот мужчина изнасиловал 35-летнюю знакомую, а также, говоря официально «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера». То, что мужчина в это время был пьян, нельзя считать оправданием.

- На предварительном следствии обвиняемый не признал вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

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