2018-12-21T18:40:37+03:00
Происшествия

В Воронеже налетчики избили прохожего, чтобы отобрать банковскую карту

Они силой выпытали у горожанина пин-код
Олег ИВАНОВ
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Накануне на 35-летнего воронежца на улице Южно-Моравской напали незнакомцы. Они избили его, потребовали отдать им банковскую карту и назвать пин-код. Мужчине пришлось подчиниться. После он обратился за помощью к прохожим, но догнать налетчиков не удалось.

Полицейские опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения – так удалось выйти на 32-летнего жителя города и 26-летнего жителя ближнего зарубежья. Они были задержаны.

Мужчины признались, что напали на прохожего. С похищенной картой они направились к ближайшему банкомату, однако снять наличные не успели, так как испугались, увидев приближающегося к ним потерпевшего воронежца вместе с другими мужчинами. Банковскую карту они оставили в банкомате.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а это до 7 лет тюрьмы. Сейчас грабители находятся под стражей.

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