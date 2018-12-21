2018-12-21T18:28:06+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутный автобус врезался в рекламный щит

После удара конструкция опасно накренилась
Олег ИВАНОВ
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21 декабря воронежцы в социальных сетях поделились фотографией, на которой запечатлено очередное ДТП: маршрутный автобус протаранил столб на Пешестрелецкой улице, неподалеку от дома №121.

К счастью, ни водитель, ни пассажиры, находившиеся внутри маршрутки, не пострадали. А вот сама рекламная конструкция теперь опасно нависает над дорогой.

Воронежцы предположили, что авария могла произойти из-за того, что данном месте образовалась наледь на дороге. Водитель автобуса мог уходить от аварии с другим автомобилем, но в итоге угодил в столб.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 128 ДТП, из них в областном центре – 90, на федеральных трассах – 5, в районах области – 33. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

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