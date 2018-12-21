2018-12-21T18:03:43+03:00
Общество

В Воронеже будут сжигать елки с вредителями

Сотрудники Россельхознадзора инспектируют елочные базары
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального района Воронежафото управы Центрального района Воронежа
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С первого дня работы елочных базаров в городе проводятся ежедневные рейды. Оказалось, что наряду с легальными торговыми точками на улицах появились и нелегальные. А часть реализуемой продукции не имеет документов.

- На сегодняшний день в городе в продаже присутствуют елки из Кировской, Брянской, Ульяновской, Пензенской областей и Пермского края, - рассказали в пресс-службе Управления россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Сотрудники Россельхознадзора рассказали, что в некоторых районах Пензенской области введен карантин по черному сосновому усачу, в Брянской области – по малому чёрному еловому усачу, большому чёрному еловому усачу, чёрному сосновому усачу. В связи с этим обо всех случаях ввоза хвойных деревьев из этих областей продавцы должны обязательно информировать россельхознадзор. Однако далеко не все выполняют это требование.

- На реализуемую хвойную продукцию, ввезенную из карантинных фитосанитарных зон других регионов, у продавцов должны быть карантинные сертификаты, - рассказали в Управлении. - Без таких документов продукция является небезопасной и может содержать вредоносные карантинные объекты.

Все ели и сосны, на которых обнаружат вредителей, будут сжигать в полном объеме.

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