2018-12-21T17:21:20+03:00
Происшествия

На выезде с автозаправки в Воронежской области произошло смертельное ДТП

Вероятно, пенсионер на «Калине» не рассчитал маневр
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Воронежской областиФото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Воронежской области
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21 декабря в 11:35 в Таловском районе столкнулись легковушка «Лада Калина» и грузовик «Камаз». ДТП случилось на 32-м километре дороги КурскБутурлиновка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Воронежской области.

77-летний водитель отечественной легковушки выезжал от автозаправки. Вероятно, он хотел проскочить, но не рассчитал маневр. В итоге шофер «Камаза» не успел сориентироваться и протаранил «Калину».

К сожалению, 77-летний водитель и его 69-летняя пассажирка скончались на месте. Медики уже ничем не могли им помочь. Мужчина, сидевший за рулем грузового автомобиля, не пострадал.

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