2018-12-21T17:22:58+03:00
Общество

Воронежские власти пообещали, что в Тенистом больше не будет вонять

Благодаря новому цеху механического обезвоживания осадка
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото предоставлено "РВК - Воронеж"Фото предоставлено "РВК - Воронеж"Фото: другой источник.
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Сегодня на Правобережных очистных сооружениях при участии губернатора и мэра ввели в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка. Он позволит свести к минимуму эксплуатацию иловых карт в микрорайоне Тенистый. Много лет окрестные жители задыхаются от удушающего запаха, исходящего от иловых осадков.

По новой технологии иловый осадок будет высушиваться. Получившийся кек по плотности похожий на глину хотят использовать для рекультивации земель.

– Те, кто живет в Тенистом, должны сказать спасибо за проделанную работу, - сказал губернатор и пообещал разобраться с Левобережными очистными сооружениями. Их периодически тоже подозревают в распространении неприятного запаха.

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