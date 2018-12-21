2018-12-21T17:14:32+03:00
Общество

В Воронеже прошел фестиваль «Рождественские звездочки»

Свои таланты продемонстрировали больше 200 дошколят
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Новогодние торжества в Ленинском районе по многолетней традиции начались с фестиваля детского творчества «Рождественские звездочки». В этот раз в нем приняли участие больше 200 воспитанников дошкольных учреждений Ленинского и Центрального районов.

- Наш фестиваль уже имеет солидную историю – проходит с 1994 года. И приятно видеть, что с каждым годом он становится все более многочисленным, - рассказала Евгения Демченко, заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам.

Юные таланты «засветились» в вокальной, хореографической, разговорной, специальной номинациях.

- Лучшие коллективы и солисты сегодняшнего мероприятия примут участие в городском конкурсе «Воронежские самоцветики», который состоится в апреле 2019 года, - отметили в управе.

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