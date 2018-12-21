Из-за невнимательности воронежцы накапливают долги по налогам

СЕГОДНЯ 16:52 2018-12-21T16:52:48+03:00

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В Ленинском районе провели итоговое совещание по мобилизации дополнительных доходов в бюджет за счет взыскания задолженности по налогам. Всего за год провели 24 таких мероприятия, благодаря чему удалось привлечь в городскую казну больше 125 миллионов рублей.

Работая с должниками члены комиссии выяснили, что зачастую люди не платят из-за низкой правовой грамотности, невнимательности к разъяснениям по использованию электронного документооборота. Например, многие горожане, имеющие личный кабинет на официальном сайте налоговой службы, по-прежнему продолжают ждать письменных уведомлений об уплате налогов.

- Говорить о том, что раз нет письменного уведомления, то и платить не надо - нельзя. Статья 57 Конституции Российской Федерации прямо устанавливает обязанность каждого гражданина по уплате налогов, - пояснили сотрудники управы.

Бывает, что человек, продав автомобиль по доверенности, забывает снять его с учета и таким образом продолжает считаться его владельцем, а, значит, и обязан платить транспортный налог.