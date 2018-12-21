В Воронежской области определили минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-21T16:50:21+03:00

Напомним, в 2014 году эта величина была установлена в размере 6,2 рубля

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11 декабря 2018 года в Воронежской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год. Он составит 6,6 руб. в месяц на 1 кв. м. общей площади принадлежащего собственнику жилого (нежилого) помещения. То есть останется тем же, что и в этом году.

- В 2014 году, когда началась реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, минимальный размер взноса составлял 6,2 руб. за 1 кв. м. принадлежащего собственнику помещения. В 2015 году минимальный размер взноса был повышен до 6,6 руб. и в течение трех лет не менялся, - напомнили в региональном Фонде капремонта.