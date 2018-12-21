2018-12-21T16:50:21+03:00
Общество

В Воронежской области определили минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году

Напомним, в 2014 году эта величина была установлена в размере 6,2 рубля
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
В 2014 году началась реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домовВ 2014 году началась реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

11 декабря 2018 года в Воронежской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год. Он составит 6,6 руб. в месяц на 1 кв. м. общей площади принадлежащего собственнику жилого (нежилого) помещения. То есть останется тем же, что и в этом году.

- В 2014 году, когда началась реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, минимальный размер взноса составлял 6,2 руб. за 1 кв. м. принадлежащего собственнику помещения. В 2015 году минимальный размер взноса был повышен до 6,6 руб. и в течение трех лет не менялся, - напомнили в региональном Фонде капремонта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже налетчики избили прохожего, чтобы отобрать банковскую карту
В Воронеже маршрутный автобус врезался в рекламный щит
В Воронеже будут сжигать елки с вредителями
На выезде с автозаправки в Воронежской области произошло смертельное ДТП
Воронежские власти пообещали, что в Тенистом больше не будет вонять
В Воронеже прошел фестиваль «Рождественские звездочки»
Из-за невнимательности воронежцы накапливают долги по налогам
Воронежский туристический проект выиграл президентский грант
В Воронеже поймали телефонного мошенника, придумывавшего ДТП
В Воронежской области утонули 97 человек
На воронежской трассе задержали «лесоруба», перевозившего сосны на крыше автомобиля
После гибели северного оленя в Воронеже создали петицию против зоопарков и цирков
Воронежская компания займется ремонтом самолета президентского отряда
В Воронеже маршрутка сбила женщину
Воронежский автобус № 68 изменит свой маршрут
Во время парада Дедов Морозов в Воронеже перекроют движение