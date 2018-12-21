Воронежский туристический проект выиграл президентский грант

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-21T16:29:25+03:00

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В этом году Воронежская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма» совместно с управой Центрального района и Домом детства и юношества выиграла президентский грант в размере 1,69 млн. рублей, представив на конкурс проект «Туризм, как образ жизни», который стал абсолютным победителем в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Воронежский проект представляет собой комплекс спортивно-туристских мероприятий, в который входят проведение семинаров для повышения квалификации, соревнования, пятидневный спортивно-туристский военно-патриотический лагерный сбор «Обитаемый остров», спортивный туристский поход по Западному Кавказу и десятидневный спортивно-туристский военно-патриотический палаточный лагерь «Седьмой континент».

Кстати, лагерь «Седьмой континент» неоднократный победитель различных конкурсов. В этом году он стал одним из пяти призеров всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха».

- Проект будет реализован не только на территории Центрального района, но охватит муниципальные районы Воронежской области, - рассказали в управе Центрального района Воронежа. – Он стартует уже в январе 2019 года. Руководителем является Сергей Михайлов – главный специалист отдела по работе с молодёжью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управы Центрального района. Всех желающих приглашаем к сотрудничеству! Более подробную информацию можно получить в управе Центрального района по адресу: ул. Никитинская, д. 8, кабинет 414. Контактный телефон: 252-74-09.