В Воронеже поймали телефонного мошенника, придумывавшего ДТП

СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-21T16:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре в дежурную часть обратилась 42-летняя жительница Воронежа. Женщине позвонил незнакомец: он убедил, что ее близкий родственник устроил ДТП. Что же нужно было мошеннику? Догадаться легко. Он обещал за 10 тысяч рублей все уладить. Женщина поверила и перевела нужную сумму.

- Один из видов дистанционных мошенничеств – телефонное мошенничество относится к категории трудно раскрываемых преступлений. Как правило, злоумышленники совершают звонки из других регионов, поэтому поймать мошенника на месте преступления практически невозможно, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

Но данное преступление все-таки удалось расследовать: мошенником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 36-летний местный житель. Оказалось, что это не первое его преступление. В целом он «заработал» более 70 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас мужчина находится под стражей.