В Воронежской области утонули 97 человек

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-21T16:10:10+03:00

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В МЧС огласили статистические итоги 2018 года. По данным ведомства, произошло 14 чрезвычайных ситуаций, в которых погибли 14 человек, еще 35 пострадали.

97 человек утонули (в 2017-м было 114 смертей на воде). На пожарах погибли 103 человека, еще 129 получили травмы. Спасли 258 людей, а также материальные ценности на сумму более 236 миллионов рублей.

Ущерб от пожаров составил 24 миллиона 777 тысячи рублей, по сравнению с 2017 годом он увеличился на 28 % (было 19 миллионов 349 тысяч рублей).

В 2018 году случилось 65 лесных пожаров. Это в пять раз больше аналогичного периода прошлого года (тогда их было всего 14).

Кроме того, зарегистрировали 2263 ландшафтных пожара, что на 81% больше показатели прошлого года (1246).