На воронежской трассе задержали «лесоруба», перевозившего сосны на крыше автомобиля

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-21T15:34:01+03:00

Ему теперь, как минимум, придется выплатить 16 тысяч за материальный ущерб

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20 декабря в Верхнемамонском районе инспекторы ГИБДД остановили на трассе автомобиль «ВАЗ-21083». К крыше отечественной легковушки были примотаны четыре сосны.

- 23-летний водитель, житель Богучарского района, пытался объяснить, что деревья купил к Новому году – себе и близким родственникам, но каких-либо документов, подтверждающих законность их приобретения, предоставить не смог. Вместе с перевозимым грузом водитель был доставлен в отдел полиции, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Позже выяснилось, что молодой человек около 15:00 срубил четыре сосны в одном из кварталов Верхнемамонского участкового лесничества. Эта территория относится к категории защитных лесов.

Юноша признался, что пытался сэкономить на покупке новогодних елок. Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей.

В отношении 25-летнего жителя Россошанского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Вы, возможно, удивитесь, но эта статья предполагает до двух лет лишения свободы.