После гибели северного оленя в Воронеже создали петицию против зоопарков и цирков

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-21T15:34:05+03:00

Ее автор Виктория Кадилина считает, что животных можно содержать только в сафари-парках и заповедниках

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На сайте change.org появилась петиция, призывающая запретить участие животных в любых шоу. Поводом для нее стала грустная история северного оленя, умершего в промзоне Левобережного района.

Автор петиции Виктория Кадилина полагает, что «пока мы будем посещать все те заведения, где издеваются над животными - зоопарки, зверинцы, квесты, цирки, шапито и т.д. - животные будут жить в мучениях и мучительно погибать». Она считает, что наблюдать за жизнью диких животных можно только в сафари-парке, или заповедника.

- Пока мы платим за возможность посмотреть на диких животных в неволе, сфотографироваться с ними, мы являемся соучастниками их убийства и мучений, - считает Виктория. И призывает законом запретить всякие шоу с животными, а также их содержание «в жутких зверинцах и зоопарках».

Петиция собрала 303 подписи по состоянию на 15 часов 21 декабря.

Напомним, 19 декабря в воронежских соцсетях появилось фото выглядевшего изможденным оленя. Тем же вечером благородный красавец умер. Владелец оленя Роман Левченко заявил, что животное накормили не той едой зеваки, кинувшиеся на него смотреть. Так и тянет сказать, а где же вы сами, уважаемый хозяин, были, почему бросили оленя на снегу на улице, где к нему мог подойти кто угодно и сделать что угодно? Ответы на эти вопросы хозяин животного не дал. Зато посетовал, что в соцсетях грозятся и его отправить вслед за оленем в мир иной.

По поводу смерти оленя высказались даже депутаты Госдумы. Они направили в прокуратуру запрос с просьбой разобраться с этим фактом жестокого обращения с животным. По жестокой иронии судьбы, именно 19 декабря депутаты приняли в третьем чтении закон, запрещающий убивать животных, устраивать их бои. Также он требует ликвидировать контактные зоопарки в торговых центрах и не содержать животных в учреждениях общепита. Кроме того, закон предусматривает запрет на пропаганду жестокого обращения с животными.