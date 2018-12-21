Воронежская компания займется ремонтом самолета президентского отряда

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-21T15:49:45+03:00

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Воронежская компания «Русавиаинтер» займет работами по устранению дефектов элементов интерьера пассажирских салонов и VIP-зоны воздушного судна Ил-96-300VIP. Речь идет о борте №96018, который относится к президентскому летному отряду «Россия».

В итоговом протоколе выбора победителя значится суммы в 33 миллиона 147 тысяч рублей. Таким образом, воронежская фирма «сбила» начальную цену на 500 тысяч. А так как заявка была всего одна – то и особого выбора у заказчика не было.

Все работы должны быть выполнены до 20 февраля 2019 года. Речь идет об устранении дефектов бытового и буфетно-кухонного оборудования, кресел, а также о восстановлении системы развлечения пассажиров «Сириус». Нужна замена коврового покрытия в салоне бизнес и эконом класса, чехлов кресел, световой аварийной дорожки пассажирских салонов и некоторых других элементов. Все работы будут проходить на территории ПАО «ВАСО».