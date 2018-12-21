В Воронеже маршрутка сбила женщину

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-21T14:44:14+03:00

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Утром в пятницу, 21 декабря, в Советском районе на остановке Шендрикова случилась авария, в которой пострадала женщина.

- В 6.10 со стороны улицы Героев Сибиряков ехал маршрутный «ПАЗик» № 115. За рулем был 21-летний мужчина. По невыясненным пока причинам юноша не притормозил перед переходившей дорогу в зоне видимости «зебры» со светофором 57-летней женщиной. Маршрутка наехала на нее. Женщину увезли в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, вечером 20 декабря на «зебре» на улице 9 Января «Тойота» сбила 12-летнего мальчика. Школьника отвезли в больницу, у него сломаны правое плечо и голень правой ноги.