2018-12-21T14:44:14+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутка сбила женщину

ДТП случилось на остановке Шендрикова
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Женщину увезли в больницу.Женщину увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 21 декабря, в Советском районе на остановке Шендрикова случилась авария, в которой пострадала женщина.

- В 6.10 со стороны улицы Героев Сибиряков ехал маршрутный «ПАЗик» № 115. За рулем был 21-летний мужчина. По невыясненным пока причинам юноша не притормозил перед переходившей дорогу в зоне видимости «зебры» со светофором 57-летней женщиной. Маршрутка наехала на нее. Женщину увезли в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, вечером 20 декабря на «зебре» на улице 9 Января «Тойота» сбила 12-летнего мальчика. Школьника отвезли в больницу, у него сломаны правое плечо и голень правой ноги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24