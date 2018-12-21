Воронежский автобус № 68 изменит свой маршрут

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-21T14:13:18+03:00

Правда, пока по обновленному пути будут ездить только четыре машины

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Несколько автобусов маршрута № 68 будут заезжать на улицу Екатерины Зеленко. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. Такие автобусы будут оборудованы соответствующим дополнительным маршрутоуказателем – то есть табличкой, прикрепленной к стеклу.

Уже с 22 декабря четыре автобуса в рабочие, выходные и праздничные дни изменят свой привычный маршрут. Напомним, автобус № 68 стартует от остановки «ж/д вокзал «Воронеж-1» и идет до остановки «микрорайон Придонской».