2018-12-21T14:08:15+03:00
Общество

Во время парада Дедов Морозов в Воронеже перекроют движение

Кроме того, заранее будет ограничена парковка
Олег ИВАНОВ
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Во время парада Дедов Морозов будут закрыты для движения участки площади Ленина и улицы Плехановской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, парад местных Дедов Морозов и Снегурочек в этот раз будет юбилейным - новогодние персонажи соберутся на площади Ленина в десятый раз! Это случится 22 декабря.

Отличительной особенностью нынешнего смотра зимних волшебников станет турнир по Воронежскому комическому футболу.

Чтобы все было безопасно, 22 декабря с 7:00 до 13:00 будет запрещена парковка транспорта на участках площади Ленина со стороны Воронежского государственного театра оперы и балета (от улицы Плехановской до улицы Кирова), а также со стороны Воронежской областной библиотеки им. И.С. Никитина (от улицы Платонова до улицы Плехановской) и у Кольцовского сквера (со стороны кафе «Русский аппетит»).

А с 11:30 до 12:30 будет закрыто движение по улице Плехановской (вдоль Кольцовского сквера до улицы Пушкинской) и на участках площади Ленина (от магазина «Утюжок» вдоль Кольцовского сквера и Воронежского государственного театра оперы и балета до улицы Кирова) и со стороны Воронежской областной библиотеки им. И.С. Никитина (от улицы Платонова до улицы Плехановской).

Соответственно поменяется движение автобусов и троллейбусов.

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