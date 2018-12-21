В Воронеже может появиться парк природы «Полевые цветы» и два гигантских спорткомплекса

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-21T13:44:01+03:00

О необычных проектах, которые могут быть реализованы в нашем городе, пока известно не много

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Воронеже может быть начата реализация проекта «Русское гнездо», который включает в себя памятник и храм Петра и Февронии Муромских, парк природы «Полевые цветы», а также уникальный туристический объект «Паче-Терем». Об этом 21 декабря губернатору Александру Гусеву рассказал Евгений Хамин, глава одноименной ГК, депутат воронежской Облдумы.

Памятник Петру и Февронии Муромских, автором которого выступил известный скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, уже изготовлен.

Также был поднят вопрос о концепции спортивного комплекса «Парк Лайн» - его общая площадь - около 10 тысяч кв.м. Он разместится в центре Коминтерновского района на Бульваре Победы, возле парка Победы. В его состав войдет фитнес-клуб с бассейном. Начало строительства СК запланировано на август 2019 года, а открытие – на август 2021.

Также планируется создание спортивного комплекса «Академия», о котором было объявлено еще в 2017 году. Евгений Хамин представил измененную концепцию, которая подразумевает возможность занятий 42 видами спорта и увеличение площади объекта более чем в два раза (с 18 000 кв.м. до 44 000 кв.м.). Реализация проекта перенесена в район улицы Ломоносова (недалеко от пересечения с Московским проспектом). Начало строительства комплекса запланировано на апрель 2020 года.